Błagania do Chile prosto z Argentyny. Chce, by zmęczyli Polaków

Mundialowa karuzela rozkręca się coraz mocniej i najwidoczniej wsiadł na nią Rodolfo Cingolani, argentyński dziennikarz stacji TyC Sports. Wysłał on wiadomość do dwóch chilijskich piłkarzy, Gary`ego Medela i Arturo Vidala, by ci jak najmocniej zmęczyli Polaków przed rozpoczęciem rywalizacji w Katarze.