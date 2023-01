Reprezentacja Polski. Marcelo Bielsa był zainteresowany posadą selekcjonera

Argentyńczyk na kontakt PZPN miał zareagować pozytywnie, dając znać, że po jego stronie jest chęć ewentualnego podjęcia rozmów. Dodatkowo Bielsa miał również przedstawić swój pomysł na program szkoleniowy dla federacji, który zakładał 6-letni plan rozwoju piłkarza. Do kolejnych rozmów już jednak nie doszło i trudno się spodziewać, by to właśnie on pojawił się w sali konferencyjnej PGE Narodowego. Gdyby jednak taka opcja się spełniła, to z pewnością bardzo ucieszyłby się z niej Mateusz Klich, który wspólnie z Argentyńczykiem spędził owocne lata w Leeds United.