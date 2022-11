Bielik zdradza kulisy. Piłkarze wstali i zdębieli: "Co?! Jak to możliwe?"

- Meksyk to bardzo dobra drużyna. Dziś pokazali, że potrafią tworzyć groźne sytuację. Na nasze szczęście ich nie wykorzystali. Niedosyt? Może i tak , ale trzeba szanować ten punkt. Niestrzelony karny był naszą najlepszą sytuacją w tym meczu - powiedział pomocnik reprezentacji Polski.

I szybko przeszedł do sensacji dnia, jaką jest wygrana Arabii Saudyjskiej z Argentyną.

Krystian Bielik: Oceniałem Arabię Saudyjską jako słabszą drużynę

- Walczymy dalej. Teraz Arabia Saudyjska. Niektórzy oglądali ich mecz z Argentyną, inni spali, i gdy wstali, to pytali: "Co?! Jak to możliwe?" - zdradzał kulisy Bielik.