Bielik przyznaje: Nie zdążyłem na podsumowanie Michniewicza

Krystian Bielik tylko uśmiechnął się, gdy został zapytany o to, co piłkarzom po meczu powiedział selekcjoner Czesław Michniewicz. - Nie wiem, bo kiedy wszedłem do szatni, trener Michniewicz już kończył podsumowywanie meczu - powiedział ze śmiechem pomocnik.