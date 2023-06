"Biedaczek niedowidzi". Najman "zaczepił" Santosa, obok znany piłkarz

XTB KSW 83: Colosseum 2. Marcin Najman obejrzał galę m.in. w towarzystwie Dawida Kownackiego

"Walka za miesiąc. Znalazłem więc chwilę, by pomóc Santosowi zbudować właściwą Reprezentację, bo biedaczek niedowidzi. Adam Kostka przywiózł już na Narodowy Dawida Kownackiego , ja jeszcze wydzwonię Kamila Glika i Kamila Grosickiego i właściwy trzon Reprezentacji będzie prawidłowy" - napisał przy fotografii Najman .

Marcin Najman niezadowolony z wyborów Santosa. Kownacki czeka już kolejny rok na powrót do kadry

44-latek dał w ten sposób do zrozumienia, że nie zgadza się z powołaniami Portugalczyka na czerwcowe mecze "Biało-Czerwonych" - na liście graczy zaproszonych na zgrupowanie w stolicy nie znaleźli się bowiem właśnie chociażby wymienieni wyżej weterani oraz "Kownaś", który notabene ma za sobą naprawdę udany sezon w barwach Fortuny Duesseldorf (16 bramek, 10 asyst). 26-latek, co warto nadmienić, niedawno zmienił klubowe barwy i dołączył do Werderu Brema.