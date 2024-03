Walijscy kibice doceniali to ponad wszystko. Nawet gdy w Realu był już skreślony, w kadrze zawsze dawał z siebie maksa. Przyjeżdżał, gdy trzeba było ryzykować zdrowie. Podczas Euro 2016 poprowadził zespół do historycznego półfinału, a przecież wcześniej Walia na wielkiej imprezie zagrała tylko raz - w 1958 roku! Drużyna z Balem w składzie awansowała także na Euro 2020, a później na mundial 2022 w Katarze.

Cardiff. Miasto Garetha Bale’a

Będąc w Cardiff nie sposób nie zauważyć, że to po prostu jego miasto. Gdy wchodzimy na ulokowany w sercu miasta zamek Cardiff Castle, pierwsze co rzuca się w oczy - poza wielkim czerwonym smokiem z walijskiego godła - jest tablica upamiętniająca dokonania walijskiego zawodnika.

Walijska kadra w erze post-Bale’a

- Ale on bez swoich kolegów z zespołu też nie wystąpiłby w imprezie tej rangi. To dobrze obrazuje, jaką pracę wykonaliśmy i jak daleko zaszliśmy, że Garetha nie ma z nami, a my jesteśmy o jeden mecz od awansu do kolejnej wielkiej imprezy - dodał jednak Page.