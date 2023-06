"Biało-Czerwoni" poskromili giganta. Niemcy wskazują tylko na trzech naszych piłkarzy

Polska pokonała Niemcy 1-0 w towarzyskiej potyczce rozegranej na stołecznym PGE Narodowym. W dotychczasowej historii konfrontacji tych zespołów to dopiero drugi triumf "Biało-Czerwonych". Pierwszy odnieśli przed blisko dekadą. Mimo to aż trzech graczy wzięło udział w obu spotkaniach. To Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski.