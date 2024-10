"Biało-Czerwoni" oszukani? Ostry zarzut w stronę sędziego. Tak potraktował Polaków

Reprezentacja Polski dobrze weszła w mecz z Portugalią, rozgrywając kilka niezłych minut. Niestety, później do głosu doszli Portugalczycy, zabierając nam wszelkie argumenty i już do przerwy prowadzili dwoma golami. Łukasza Skorupskiego pokonali najpierw Bernardo Silva, a później Cristiano Ronaldo.

W 88. minucie pomocnik Rakowa Częstochowa upadł w polu karnym Portugalczyków po starciu z Nelsonem Semedo. Holenderski sędzia Serdar Gözübüyük nie przerwał jednak gry, a rywale wyprowadzili kontrę, po której wykonujący ratunkową interwencję Jan Bednarek wpakował piłkę do własnej bramki, pogrążając naszą reprezentację.

Kontrowersja w mecz Polska - Portugalia. Jan Bednarek wyjawia, jak sędzia potraktował Polaków

- Reakcja sędziego była jednoznaczna i agresywna względem nas. Łukasz Skorupski i Krzysztof Piątek podeszli do niego i od razu dostali po żółtej kartce. Nie było opcji dyskutowania i rozmawiania, żeby wytłumaczył tę sytuację, tylko agresywnie się zachował. I powiedział, że rzutu karnego nie było - rozpoczął swoją wypowiedź Jan Bednarek.

I dodał: - Z tego co mówili trenerzy, jakiś tam kontakt był. I sędzia mógł podyktować "jedenastkę" jednak tego nie zrobił.

Robert Lewandowski i spółka nie muszą długo czekać na to, by spróbować zrehabilitować się po porażce z Portugalią. Już we wtorek podopieczni trenera Michała Probierza zmierzą się bowiem na Stadionie Narodowym z Chorwacją, która przed miesiącem ograła nas w Osijeku 1:0.