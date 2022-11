"Biało-Czerwoni" mają kłopoty nie tylko z rywalem

Reprezentacja Polski w środowy wieczór została poddana prawdziwemu testowi. Spotkanie z Chile, rozgrywane wyjątkowo na stadionie Legii (w miejsce Narodowego) toczyło się na murawie, boleśnie doświadczonej wieloma wcześniejszymi spotkaniami naszej ligi. Choć sztab kadry robił, co mógł by ją oszczędzić, a organizatorzy dwoili się i troili, by odpowiednio ją przygotować, piłkarze i tak mieli problemy.