Bezwzględne stanowisko Bońka, postawił sprawę jasno. Jest reakcja Probierza

Myślę, że Kamil Grosicki liczył na to, że kilka minut zagra. Przy kontuzji Casha myślałem, że wejdzie. Miałby mecz, w którym mógłby pokazać, jak zagrałby na wahadle. Na tej pozycji z Estonią to i Zdzisław Kręcina by zagrał, bo był prawym obrońcą

~ stwierdził Zbigniew Boniek na kanale "Prawda Futbolu"