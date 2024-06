Bezwzględna ocena dla Polaków, kadra na dnie. Tylko oni byli gorsi na Euro

Reprezentacja Polski niestety pożegnała się z Euro 2024 już po fazie grupowej - a co więcej szansę na awans do 1/8 finału straciła ona jako pierwsza z całej stawki. Choć "Biało-Czerwoni" miewali swoje dobre momenty na turnieju, to te nie były w stanie złagodzić opinii redakcji "The Athletic", która przygotowała ranking kadr ME. Podopieczni Michała Probierza trafili na dno tabeli i... według dziennikarzy tylko jedna drużyna okazała się gorsza od nich.