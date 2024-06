Bezkompromisowa deklaracja Zielińskiego przed Holandią. "Myślę, że zwyciężymy"

Na początku konferencji prasowej Zieliński został zapytany o to, czy czuje już atmosferę Euro 2024.

- Wczorajszy mecz Niemców to pierwszy zalążek turnieju. Dziś podróż autobusem przedłużyła nam się przez problemy drogowe. Dziś jeszcze nie czuję w pełni atmosfery Euro, ale mam przeczucie, że już jutro nasi kibice dadzą nam wsparcie i wygramy mecz - odpowiedział "Zielu".

11 czerwca 2022 roku Zieliński zdobył bramkę przeciwko Holandii w meczu Ligi Narodów. Reklama

- Mecz z Holandią, w którym strzeliłem gola, był dwa lata temu i w obu reprezentacjach sporo się zmieniło. Wynik wtedy był pozytywny, ale mam nadzieję, że jutro osiągniemy jeszcze lepszy rezultat - powiedział pomocnik Napoli.

Środkowy pomocnik w ostatnim czasie nie grał regularnie w klubie, odkąd było wiadomo, że nie przedłuży wygasającego kontraktu.

- Jestem dobrze przygotowany, dwa sparingi przed Euro dużo mi dały. Czuję po sobie, że dobrze przepracowałem ten tydzień - stwierdził.

Piotr Zieliński o opasce kapitana: To zaszczyt

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Zieliński będzie pełnił funkcję kapitana.

- Po raz pierwszy będę miał zaszczyt być kapitanem podczas mistrzostw. To wielki zaszczyt. Jestem z tego dumny. Będę miał jako jedyny prawo podejść do sędziego i rozmawiać z nim. Nie widzę w tym żadnego problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, to z niej skorzystam - powiedział Zieliński.

Wcześniej zawodnicy mieli już okazję zobaczyć murawę na stadionie w Hamburgu, na której nie pozwolono im trenować.

- Z tego co dochodziły do nas informacje, murawa miała być w kiepskim stanie. Dziś ją zobaczyliśmy i nie wygląda to źle. Ale byliśmy w płaskim obuwiu, nie czuliśmy piłki, więc tak naprawdę wszystko okaże się jutro - stwierdził Zieliński. Reklama

Na koniec pomocnik ocenił jeszcze jutrzejszego rywala.

- Holendrzy to znana marka w europejskim futbolu. Jest to świetna reprezentacja. Są wysoko w rankingu FIFA, ale myślę, że jutro ranking nie będzie miał żadnego znaczenia. Postawimy trudne warunki i myślę, że zwyciężymy to spotkanie - powiedział.

Początek meczu z Holandią w niedzielę o godzinie 15. Dla "Biało-Czerwonych" będzie to pierwsze starcie podczas Euro 2024.

Z Hamburga Wojciech Górski, Interia

Nicola Zalewski, Piotr Zieliński / Piotr Matusewicz / DPPI / AFP

Piotr Zieliński, kapitan reprezentacji Polski / AFP

Mecz Polska - Szwecja, Piotr Zieliński / Katarzyna Pociecha / INTERIA.PL