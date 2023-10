Będzie powrót do reprezentacji? Były napastnik polskiej kadry wskazał to nazwisko

Dyspozycja Buksy może napawać optymizmem. W MLS radził sobie bardzo dobrze, ale po transferze do RC Lens miał stracony poprzedni sezon przez kontuzję. Odbudowuje się w lidze tureckiej. Dwa strzelone gole, co prawda w przegranym meczu z Fenerbahce, dały mu pozytywny zastrzyk energii do pracy. Udowadnia, że wciąż potrafi grać na wysokim poziomie

~ powiedział w rozmowie z TVP Sport Artur Wichniarek, 17-krotny reprezentant Polski, obecnie ekspert i komentator.