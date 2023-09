Będzie kolejne spotkanie Kuleszy z Santosem. Pojawiła się data

Ja mam się podać? Ani dziś, ani jutro. Zapytajcie prezesa. Jeśli uzna i zrozumie, że dalsza współpraca nie ma sensu, to porozmawia ze mną. Nie ma sensu do tego wracać, ja się nie podam do dymisji

Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski mówił o resecie

"Czasami jak nie idzie, to nie idzie. My też nie pomagaliśmy. Nie ma co szukać wytłumaczenia, bo go nie ma. Już od początku eliminacji ciężko nam się gra. Tak było już z Czechami, czy potem z Mołdawią. Na dzisiaj to nie wygląda tak, jak sobie życzymy. Zdajemy sobie sprawę, że w tych eliminacjach są jakieś szanse plus baraże, ale trzeba otworzyć nowy rozdział, zrobić reset" - przyznał 35-letni napastnik.