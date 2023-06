Bednarek wściekły po blamażu. "Jeszcze 45 minut i jedziemy na wakacje"

To był smutny wtorkowy wieczór dla kibiców reprezentacji Polski. Podopieczni Fernando Santosa prowadzili już 2:0 w Kiszyniowie z Mołdawią 2:0, ale przegrali 2:3. Po spotkaniu przed kamerami TVP Sport wypowiedział się Jan Bednarek. Środkowy obrońca, który grał 50. mecz w kadrze, nie będzie dobrze wspominał tego jubileuszu. Nie krył swojej frustracji postawą zespołu.

Katastrofa. Pierwsza połowa bardzo dobra, kontrolowaliśmy mecz w 100 procentach. Proste błędy, brak reakcji po stracie piłki. W drugiej połowie zabrakło tego, co zaproponowaliśmy w pierwszej. Wynik to porażka, nie powinniśmy przegrać. To bardzo, bardzo, bardzo zły mecz w naszym wykonaniu. ~ Jan Bednarek

- Musimy za to ponieść odpowiedzialność. To my byliśmy na boisku, cóż więcej dodać. To jest sport. Musimy to przetrawić. Jest nam wstyd, jesteśmy źli, rozczarowani - dodał.

Jan Bednarek po porażce z Mołdawią: "Każdy z nas musi spojrzeć w lustro"

- Uważam, że chcieliśmy tę drugą połowę zagrać na stojąco. Myśleliśmy, że ten mecz dogra się sam do końca, że zostało 45 minut i jedziemy na wakacje. Przeciwnik był głodny zwycięstwa i potrafił strzelić nam trzy gole, co jest nie do zaakceptowania. Każdy z nas musi spojrzeć w lustro, musimy między sobą porozmawiać i powiedzieć kilka gorzkich słów. Teraz trzeba pokazać reakcję, to jest wyłącznie nasza wina - przyznał.

- Po porażce z Czechami zareagowaliśmy dobrym meczem z Albanią, a teraz po wygraniu z Niemcami i znowu wracamy do punktu wyjścia. Robimy krok do przodu i dwa w tył. Będziemy "grillowani", ale zasłużyliśmy na to. Musimy wewnątrz grupy być szczerymi ze sobą, rozwijać się - zakończył.

We wrześniu piłkarze Santosa zagrają u siebie z Wyspami Owczymi i na wyjeździe z Albanią.

Fernando Santos: Wygrana zawsze buduje i podnosi morale / Polsat Sport / Polsat Sport

Jan Bednarek / AFP

Jan Bednarek w meczu reprezentacji Polski z Mołdawią / Piotr Nowak / PAP