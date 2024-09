Bednarek prosto z mostu o Szkotach. Wyróżnił dwóch piłkarzy

Myślę, że mają dużo dobrych indywidualności, zawodników, którzy grają w Premier League. To na pewno będą dobrzy zawodnicy, ale też tworzą solidny zespół. Mają bardzo dobre stałe fragmenty gry, grają silną, fizyczną piłkę. Myślę, że to będzie dla nas dobry mecz na przetarcie, test. Według mnie, to nad czym pracowaliśmy to to, byśmy zagrali ten mecz na własnych zasadach, realizowali założenia taktyczne. Mamy plan na ten mecz. Wiemy, że jak go wykonamy, to ten mecz wygramy

~ uważa środkowy obrońca