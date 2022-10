Barwny trener kończy 85 lat. Jest autorem kultowych cytatów

"Owszem, przegraliśmy cały mecz, ale przecież wygraliśmy drugą połowę" - w maju 1988 r. po meczu z Irlandią przegranym 1-3. Było 0-3 do przerwy, więc "Baryła" nie kłamał, mówiąc, że w drugiej połowie odnieśliśmy zwycięstwo.

W tej dziedzinie Łazarek był bardzo mocny, a do ligowego kanonu weszło jego stwierdzenie adresowane do piłkarzy Lecha Poznań: "Trzeba być basiorem, nie pipolokiem". Jeśli ktoś kiedyś widział pipoloka, albo wie jak to wygląda, prosimy o odpowiedzi na kartkach pocztowych. "Łazar" celnie też ujął istotę pracy trenera w kontekście zoologii: "Przypomina całowanie tygrysa w dupę. Przyjemność żadna, a ryzyko duże".