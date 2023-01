Od dłuższego czasu w mediach krążyły plotki o możliwym transferze Bartosza Bereszyńskiego. Po udanym mundialu, reprezentant Polski znalazł się w gronie zainteresowanych SSC Napoli , w którym na co dzień występuje inny Polak - Piotr Zieliński .

Bartosz Bereszyński ma nowy klub. Fabrizio Romano potwierdza!

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano , który jest bardzo dobrze zorientowany w transferowym świecie, poinformował że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy. - Napoli sfinalizowało pozyskanie Bartosza Bereszyńskiego z Sampdorii. Reprezentant Polski przejdzie testy medyczne w piątek po południu. Bereszyński będzie opcją rezerwową dla Di Lorenzo, a Sampdoria wypożyczy do czerwca Zanolego z Napoli" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano.

Bartosz Bereszyński z transferem do SSC Napoli. Powalczy o mistrza Serie A

Bartosz Bereszyński to podstawowy zawodnik Sampdorii, do której trafił w styczniu 2017 roku. Wystąpił w aż 180 spotkaniach włoskiej Serie A, notując jedną bramkę i siedem asysty. Popularny " Bereś " jest w bardzo dobrej formie, którą potwierdził czterema występami na mistrzostwach świata w Katarze.

Póki co nie wiadomo na jakich zasadach Bartosz Bereszyński trafi do SSC Napoli. Do tej pory mówiło się o półrocznym wypożyczeniu z opcją wykupu, jednak na oficjalne informacje trzeba jeszcze poczekać.