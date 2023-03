Żal i rozczarowanie Santosa rozumie Jaroslav Šilhavý. On sam w swoim debiucie wygrał niegdyś 2:1, natomiast wie również, jak boli przegrana z perspektywy szkoleniowca zasiadającego na ławce trenerskiej. "Chcieliśmy wygrać i wygraliśmy. Tak widocznie miało być. Nie znam Santosa jakoś specjalnie osobiście, nie poznaliśmy się wcześniej. Ale bardzo go szanuję za osiągnięcia i sukcesy. Przed meczem dziś chwilkę rozmawialiśmy. Polacy chcieli przywieźć do domu trzy punkty, my chcieliśmy, by one zostały u nas i udało się nam" - odpowiadał na pytanie Interii Sport o to, jak odniesie się do przykrych odczuć towarzyszących teraz Portugalczykowi.