Bardzo ważna obietnica Michała Probierza. To nie działało u poprzedników

Wybór Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 był dużym zaskoczeniem, żeby nie powiedzieć kontrowersją. Probierz bowiem w swojej dotychczasowej pracy nie zasłynął nigdy z tego, aby sympatyzował z wprowadzaniem młodych Polaków do składu. Wręcz śmiało można powiedzieć, że do przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski przylgnęła łatka gry "starymi Słowakami".