Bardziej wymownie się nie da. Tak Iwan skomentował sytuację Glika w kadrze

Mecz z Mołdawią zapisze się w historii polskiego futbolu. Oczywiście nie tak, jakby życzyli sobie tego kibice. Nasze Orły po wygranym starciu z Niemcami w Warszawie, udali się do Kiszyniowa i 20.06 zmierzyli się z rywalem, który na papierze nie miał zbyt wielu szans na zwycięstwo. Rzeczywistość jednak okazała się inna. W pierwszej połowie po strzałach Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego , nic nie wskazywało na to, że nasi piłkarze w posępnych minach będą opuszczali Mołdawię . Po zmianie stron przyjezdni stracili trzy bramki i przegrali 2:3.

Po spotkaniu internet zalała fala negatywnych komentarzy. Padały mocne określenia pod adresem całej kadry, a z krytyką po raz kolejny musiał zmierzyć się również Fernando Santos. Nie ma co ukrywać, że początki Portugalczyka w Polsce nie należy do najłatwiejszych. To była już druga porażka w czwartym meczu za jego kadencji.