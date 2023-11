Piękny strzał Mili podczas treningu reprezentacji Polski

Podczas treningu reprezentacji Polski Mila postanowił przypomnieć sobie, jak to jest uderzać zza pola karnego . Podszedł do piłki, przymierzył i... zobaczcie sami:

- Tak jest! "Buła", nawet gdybyś tam stał, to byś tego nie obronił

W grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata Polacy zajmują dopiero trzecie miejsce i nawet wygrana w piątkowym spotkaniu z Czechami (godz. 20.45) nie sprawi, że będą pewni awansu. Co więcej, może się okazać, że ta potyczka będzie tylko sparingiem, jeśli we wcześniejszym spotkaniu Mołdawia na swoim stadionie pokona Albanię (początek meczu o godz. 18).