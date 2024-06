Reprezentacja Polski, pomimo dobrze ocenianej gry, niestety uległa w swym pierwszym spotkaniu na Euro 2024 przeciwko Holandii 1:2. W piątek 21 czerwca "Biało-Czerwoni" zmierzą się tymczasem z Austrią i będzie to bez wątpienia kluczowe spotkanie w kwestii ich dalszej gry na zorganizowanym w Niemczech turnieju. Nawet jednak jeśli podopieczni Michała Probierza nie zajmą którejś z dwóch pierwszych lokat w grupie D, to wciąż mogą przedostać się do następnej fazy ME. Wszystko zależy od układu tabeli miejsc trzecich - oto, jak wygląda ona obecnie.