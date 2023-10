Awans na Euro wciąż możliwy. Polacy efektownie rozprawili się z rywalem

W drugim spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy do lat 19 reprezentacja Polski pokonała Kazachstan 3:0. Dwie bramki dla biało–czerwonych zdobył napastnik Cracovii Kacper Śmiglewski, a jedną dołożył gracz rezerw Lecha Poznań Maksymilian Dziuba. O awansie do drugiego etapu eliminacji młodzieżowego Euro zdecyduje wtorkowe spotkanie biało–czerwonych z Niemcami.