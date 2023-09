To były prawdziwe katusze . Reprezentacja Polski pokonała Wyspy Owcze 2-0 w meczu o punkty eliminacji Euro 2024, ale bezbramkowy remis utrzymywał się aż do 73. minuty . O zwycięstwie przesądziły dwa gole Roberta Lewandowskiego .

Wygrana oznacza awans z czwartej na trzecią lokatę w grupie E . Po fatalnej grze nie daje jednak żadnej satysfakcji. Co więcej, budzi lęk przed kolejnymi występami "Biało-Czerwonych" .

- Brak odpowiedniej mentalności, podejścia. Mamy młodych skrzydłowych, a ani Michał Skóraś, ani Jakub Kamiński nie dali nic pozytywnego. W jakim meczu to zrobią, jeśli nie z Wyspami Owczymi? Graliśmy u siebie z takim przeciwnikiem i cofnęliśmy się. To nie powinno tak wyglądać. To nie był krok w przód, ciągle się cofamy - zauważa w rozmowie z serwisem sport.yvp.pl Jacek Bąk, były kapitan drużyny narodowej.