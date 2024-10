Atak w środku nocy. Boniek ostrzega wrogów Probierza. Zareagował błyskawicznie

To była szalony wieczór z Ligą Narodów na stołecznym PGE Narodowym. Reprezentacja Polski zremisowała z Chorwacją 3:3, choć w pewnej chwili miała prawo czuć się jak mocno zamroczony bokser. Mimo utraty trzech bramek w siedem minut "Biało-Czerwoni" zdołali doprowadzić do wyrównania. "Selekcjoner widzę zadowolony, więc można spokojnie pójść spać. Tylko ostrożnie z SMS-ami w nocy. Dobranoc" - skwitował w serwisie X Zbigniew Boniek, nawiązując do ataku na selekcjonera z poprzedniej nocy.