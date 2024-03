Wszyscy kibice piłki nożnej, którzy pamiętają nie tak dawno jeszcze grającego Artura Boruca, z pewnością nie zapomnieli, jak charakternym był sportowcem, a także to, że nierzadko mówił to, co myśli. Swoją postawą nieraz napytał sobie biedy, ale osobowość walczaka - na boisku oraz poza nim - aż od niego biła. Miał w swojej karierze świetne mecze, ale również nie ustrzegł się kilku wpadek. I właśnie jedną z tych "spektakularnych" wspomniała stacja TVP Sport. Dla 44-latka było to zbyt wiele i ostro skontrował.