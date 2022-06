Arkadiusz Milik zostanie we Francji? Jest chętny na jego pozyskanie

Reprezentacja "Lewy", Milik i spółka mieli zajęte miejsce! Interwencja dyrektora

Informację o zainteresowaniu Arkadiuszem Milikiem potwierdził prezes francuskiego klubu Waldemar Kita. Reprezentant Polski ostatni sezon spędził we Francji - na wypożyczeniu w Olympique Marsylia. Strzelił20 goli w 37 meczach, był najskuteczniejszym strzelcem marsylczyków. Klub z południa Francji chciałby go zatrzymać, ale nie jest to pewne. Na przeszkodzie stoją dość szorstkie relacje Polaka z trenerem zespołu Jorge Sampaolim.

Dokąd trafi Arkadiusz Milik?

A chętnych na pozyskanie Arkadiusza Milika nie brakuje. Mówi się o możliwym transferze do Juventusu Turyn, w grę wchodzi także Fiorentina, a teraz zainteresowanie wyraził francuski klub FC Nantes. Jak mói jego prezes Waldemar Kita, FC Nantes będzie rozmawiało w tej sprawie z SSC Napoli.

Arkadiusz Milik w 2013 roku opuścił Polskę, gdy z Górnika Zabrze trafił do Bayeru Leverkusen. Następnie grał w Ajaxie Amsterdam, SSC napoli i ostatnio w Olympique Marsylia.

