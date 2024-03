Na ten mecz czekało wielu kibiców piłki nożnej w naszym kraju. Po zwycięstwie z Estonią 5:1 w Warszawie, reprezentacja Polski poleciała do Cardiff i we wtorek (26.03) w finale baraży do mistrzostw Europy 2024 nasze Orły pokonały gospodarzy. Fani musieli uzbroić się jednak w cierpliwość, bowiem po 90 minutach i dogrywce było 0:0. Zwycięzców wyłoniły dopiero rzuty karne. W decydującym momencie golkiper kadry narodowej Wojciech Szczęsny obronił rzut wykonywany przez Walijczyka Daniela Jamesa . Po tej akcji podopieczni Michała Probierza oszaleli ze szczęścia na murawie. Rozpoczęła się huczna celebracja awansu na Euro.

Reprezentacja Polski wykonała zadanie. Arkadiusz Milik reaguje na wynik meczu z Walią

Pod wpisem gwiazdora pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani wyrazili się jasno. "Tęsknimy za tobą", " Walcz Arek o swoje, zawsze z głową do góry !", "Z tobą Panie Arkadiuszu by wygrywali już w regulaminowym czasie gry", " Brakuje Ciebie tam ", "Na Euro jedziesz z Nimi", "Milik na EURO jedziesz mam nadzieję", "Tęsknimy" - czytamy.

Decyzją szkoleniowca kadry, zawodnik nie znalazł się w składzie na marcowe mecze reprezentacji. Choć Milik cieszy się uznaniem w kraju, tym razem musiał przełknąć gorzką pigułkę. "Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku" - tłumaczył przed barażami Michał Probierz cytowany na oficjalnej stronie PZPN.