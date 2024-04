Arkadiusz Milik jednak poza kadrą na Euro 2024? Postawiono brutalny warunek

Czy Arkadiusz Milik ma realne szanse, by wziąć udział w finałach Euro 2024. Selekcjoner Michał Probierz po objęciu posady zrezygnował z jego usług, co wywołało gorącą dyskusję na temat zasadności takiego posunięcia. Część ekspertów doskonale rozumie jednak decyzję szefa kadry. - Wszystko wskazuje na to, że Milik musi zdać się na los. Jest dopiero piąty w hierarchii napastników i zapewne kontuzja jednego z naszych atakujących sprawiłaby, że załapie się na turniej w Niemczech - mówi Artur Wichniarek w rozmowie z TVP Sport.