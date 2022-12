Antoni Piechniczek: Rozmowy o przyszłości najpierw powinny toczyć się w zaciszu gabinetów

Antoni Piechniczek: - Spodziewałem się trochę więcej choć oczywiście wynik jest do przyjęcia. Remis, zwycięstwo, porażka, porażka... Polskę wyeliminowali obrońcy tytułu. To nie jest zły bilans, Polska przegrała dwa mecze z drużynami z absolutnej czołówki. Jeśli mówię o niedosycie to myślę o sposobie gry. Mógł być lepszy. Wiadomo było, że mamy w drużynie piłkarzy doświadczonych, takich, którzy chcieli się pokazać, a to nie wyszło po ich myśli. Wydaje mi się, że jeśli czegoś zabrakło to chyba indywidualnych rozmów trenera z piłkarzami.