"The Sun": PZPN jest gotowy zaoferować Gerrardowi gigantyczną pensję

Dziennikarz serwisu "Meczyki.pl" przekazał, że polska strona miała się kontaktować z Anglikiem jeszcze pod koniec ubiegłego roku i dać mu czas na przemyślenie sprawy. Formalnie bez pracy pozostaje on od października, kiedy to zakończyła się jego współpraca z Aston Villą. Wciąż otrzymuje jednak wynagrodzenie (ok. 5 milionów funtów rocznie).