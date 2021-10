Angielskie media o Cashu: Imponuje w Aston Villi, ale jego pozycja jest mocno obsadzona

Reprezentacja

Matty Cash imponuje po przejściu do Aston Villi w zeszłym roku, ale gra na pozycji, która w reprezentacji Anglii jest mocno obsadzona - napisał dziennik "Daily Mail" informując o tym, że we wtorek dostał on polskie obywatelstwo.

