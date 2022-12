Andrzej Iwan nie żyje. Na mundialu przeżył dramat

Wszystko dlatego, że już w drugim meczu fazy grupowej doznał groźnej kontuzji, która wyeliminowała go z gry na kilka miesięcy.

"Zerwał się nie przy przyczepie, ale na środku, co oznacza, że zrywał się sukcesywnie przez kilka miesięcy - miliony włókien pękały jedno po drugim - aż w końcu trzymał się na drobnej wiązce włókienek. Od marca powinienem się leczyć, zamiast tego eksploatowano mój organizm ponad miarę. Było pewne, że mięsień będzie nadrywał się i nadrywał, aż w końcu strzeli. Ale liczono, że zanim strzeli mięsień, to wcześniej kilka goli strzeli Andrzejek" - tak Iwan wspominał, w swojej biografii "Spalony", to feralne zdarzenie.