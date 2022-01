45-letni obecnie "Szewa" był przed laty znakomitym napastnikiem, który w swoim CV ma między innymi triumf w Lidze Mistrzów. Jako trener pracował dotąd z kadrą Ukrainy (2016-21) i w Genoa CFC, gdzie zatrudniony jest do dziś.

Razem z drużyną narodową naszych wschodnich sąsiadów zaliczył bardzo udane Euro 2020, w trakcie którego awansował do ćwierćfinału. W fazie grupowej Ukraińcy przegrali 2-3 z Holandią i 0-1 z Austrią, lecz dzięki wygranej 2-1 nad Macedonią Północną zameldowali się w 1/8 finału. W tej fazie odprawili Szwecję (2-1) i weszli do najlepszej ósemki czempionatu. Starcie z Anglikami zakończyło się jednak bolesną porażką, 0-4.



Szewczenko od listopada ubiegłego roku jest trenerem Genoa CFC - klubu, do którego według medialnych plotek ma powrócić wkrótce Krzysztof Piątek.



Według informacji "Przeglądu Sportowego" pracę z reprezentacją Polski chce Ukraińcowi zaproponować Cezary Kulesza, prezes PZPN. Na informację dziennika zareagował Zbigniew Boniek, aktualnie wiceprezydent UEFA.



- Uśmiałem się, czyli Andriej miałby zrobić to samo co Paulo tylko w drugą stronę? - napisał na Twitterze. Jak dodał, Szewczenko w Genoi może liczyć na bardzo wysoki kontrakt, który ważny jest jeszcze przez ponad dwa lata.



Według słów Kuleszy nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać najpóźniej 19 stycznia.



TC