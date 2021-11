Andora - Polska. Zaraz po meczu zapraszamy na nowy program "Interia Sport - gramy dalej"

Ostatni gwizdek dla zawodników, to pierwszy gwizdek dla nas. Nie planujemy badania sił czy piłkarskich szachów, tylko od razu przechodzimy do ofensywy. Połączymy się ze stadionem w Andorze, gdzie będzie wysłannik Interii. Następnie lekko ostudzimy emocje komentarzami dziennikarzy w studiu, by za chwilę znów zaatakować opiniami naszych ekspertów.

Przeanalizujemy grę Polaków, odwiedzimy Wembley, gdzie Anglicy zmierzą się z Albanią i - mamy nadzieję - ogłosimy udział Polaków w barażach do MŚ 2022. Przedstawimy też potencjalnych rywali i sprawdzimy, jak piłkarski świat ocenia nasze szanse na wyjazd do Kataru.

Zajrzymy do sieci, za kulisy meczu Andora - Polska, a także na inne stadiony. Efektownie, dynamicznie, bez owijania w bawełnę.

Andora - Polska. Zapraszamy na "Interia Sport - gramy dalej"

Mecz Andora - Polska w piątek o godz. 20.45. Zaraz po jego zakończeniu zapraszamy na nowy program "Interia Sport - gramy dalej"! Będziemy z Wami także zaraz po spotkaniu Polska - Węgry, które rozpocznie się w poniedziałek o godz. 20.45.