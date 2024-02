Alkohol, nerwica i osobiste problemy. Bohater Polaków odnalazł się w niezwykłym miejscu

To była historia jak z bajki. Prowadzona przez Janusza Wójcika reprezentacja Polski cudem wślizgnęła się na igrzyska olimpijskie , więc nie wiązano z nimi większych nadziei. Już sam występ w Barcelonie był dla młodych chłopaków wielkim wyróżnieniem, o medalach nikt nawet nie wspominał.

Tymczasem piłkarze Wójcika radzili sobie świetnie. W pierwszym meczu pokonali Kuwejt 2:0, a w kolejnym Włochów 3:0. Bramkę Kłaka odczarowali dopiero piłkarze ze Stanów Zjednoczonych (2:2), ale mimo to Polacy wyszli z pierwszego miejsca w grupie .

Punktem zwrotnym była tzw. spowiedź generalna. Po kilku godzinach rozmów z duchownym poczuł się znacznie lepiej i to już na stałe zbliżyło go do Boga.