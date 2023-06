Ależ wyróżnienie dla Wojciecha Szczęsnego. I to ze strony niemieckiej

Wynik cieszy, w grze dużo do poprawy, ale można być szczęśliwym z wyniku, przy tym szczęściu, które dziś mieliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami dużo drogi i pracy. Wielokrotnie mieliśmy problem przy wyprowadzaniu piłki, podejmowaliśmy błędne decyzje, nie znajdowaliśmy idealnych rozwiązań i odpowiednich przestrzeni. Często się sami się blokujemy do tego, by stworzyć kontratak czy akcję poprzez podanie na wolną przestrzeń

~ Robert Lewandowski