Jak poinformował w poniedziałek dziennikarz Interii Sport, Sebastian Staszewski, to właśnie 68-letni szkoleniowiec okazał się idealnym kandydatem do współpracy z "Biało-Czerwonymi". Kilka godzin później informacje te potwierdził Cezary Kulesza, który opublikował w mediach społecznościowych zdjęciem z Portugalczykiem i zaprosił internautów na wtorkową konferencję prasową.

Wpadka Kuleszy na konferencji prasowej w Warszawie

Uważam, że stać nas na wybór najlepszego selekcjonera, który jest aktualnie możliwy. Jako federacja również jesteśmy na to gotowi. Przede wszystkim, zależało nam na tym, żeby trener, który będzie trenerem reprezentacji Polski miał już doświadczenie. (...) To, na co zwracaliśmy uwagę to doświadczenie trenera, jego sukcesy, charyzma. (...) Taki trener dzisiaj został dzisiaj powołany na selekcjonera, jest to Felipe Santos - powiedział.