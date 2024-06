Ależ scena po meczu, Mbappe nagle podszedł do Skorupskiego. Polak ujawnił, co powiedział

Łukasz Skorupski był we wtorkowe popołudnie w Dortmundzie prawdziwą zmorą francuskich piłkarzy, a zwłaszcza Kyliana Mbappe. Świeżo upieczony gwiazdor Realu Madryt wprawdzie pokonał go z rzutu karnego, ale mecz z Polską z pewnością był dla niego frustrujący. Golkiper Bologni obronił cztery z pięciu jego celnych strzałów. Jak ujawnił nasz rodak, po meczu napastnik "Trójkolorowych" podszedł do niego, by chwilę porozmawiać.