Ale że kogo? To nie żart. Hajto apeluje do Probierza o rezygnację z lidera kadry

Po ligowym weekendzie piłkarska Europa żyje już tylko zbliżającymi się barażami o awans do finałów Euro 2024. Nastrój dnia ostatecznej prawdy udzielił się między innymi Tomaszowi Hajcie. Zaowocowało to niecodziennym pomysłem na zmobilizowanie reprezentantów przed meczem z Estonią i jednocześnie na zaskoczenie rywala. Kluczem do sukcesu - zdaniem byłego kadrowicza - ma być posadzenie na ławce rezerwowych... Wojciecha Szczęsnego.