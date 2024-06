Ostatniego wielkiego turnieju w Niemczech Polacy woleliby nie pamiętać

Polacy podchodzili do mistrzostw świata z 2006 roku w niezłych nastrojach. Był to dla nich drugi mundial z rzędu, co w tamtych czasach wcale nie było oczywistością. Wyjazd do Korei i Japonii w 2002 roku był poprzedzony 16-letnią absencją na najbardziej prestiżowej imprezie piłkarskiej. Nadzieje były spore, bo i grupa trafiła się - w teorii - nie najsilniejsza. Czas pokazał, że zarówno Amerykanie, jak i Ekwadorczycy okazali się rywalami ze znacznie wyższej półki, niż zakładano. Biało-czerwoni wygrali tylko "mecz o honor" z Kostaryką, zajęli trzecie miejsce i prędko wrócili do domu.