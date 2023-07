Ale jaka prokuratura? Krychowiak pęka ze śmiechu. W tle Michniewicz i "Jędza"

W poniedziałek poznaliśmy kolejne informacje w sprawie konfliktu między Grzegorzem Krychowiakiem a lekarzem reprezentacji Polski Jackiem Jaroszewski. Na specjalnej konferencji prasowej Jaroszewski przekazał, że bracia Krychowiakowie podali fałszywe informacje co do wysokości kwoty, jaką mieli zainwestować we wspólny biznes. Krychowiak jak na razie nie odniósł się do tych słów, a w międzyczasie postanowił humorystycznie odnieść się do swojego transferu do Abha Club.