Albo będzie dobrze, albo będzie źle

Uczestnictwo w mundialu, z całym ryzykiem bolesnego blamażu, czego doświadczamy z przerwami od 2002 roku, to oczywiście sytuacja stokroć bardziej komfortowa, niż oglądanie mistrzostw jedynie w telewizji, co jest udziałem np. utytułowanych Włochów i to drugi raz z rzędu. Tak więc startujemy do kolejnego wielkiego piłkarskiego turnieju z takim samym, mocnym biciem serca jak w 1938, 74, 78, 82, 86 i 2002,2006 i 2018 roku. I choć to były za każdym razem zupełnie inne futbolowe przypadki, to trzeba przyznać rację Jurkowi Engelowi, że jak już się przyjeżdżało na mundial to po to, aby grać o najwyższe trofeum. O ten sam Złoty Puchar, o którym marzą Brazylijczycy, Francuzi, Hiszpanie, Niemcy czy Anglicy. Jurek opowiadał o tym publicznie już w 2002 roku lądując w Korei ze swoją kadrą. Wtedy takie twierdzenie brzmiało dość groteskowo, a co najmniej bezczelnie, ale dzisiaj przyznaję Jurkowi rację - tak trzeba mówić. No bo jak się wkłada naszym piłkarzom od dziesięcioleci - "Wyjdźcie chociaż z grupy!" - to co będzie ich celem jak już w końcu wyjdą?