- Zatrudnienie Brazylijczyka to było duże zaskoczenie . Jego nazwisko raczej nie pojawiało się w mediach. Wskazywani byli kolejni trenerzy z Włoch. Przez moment był też nacisk, by postawić na albańskiego szkoleniowca. Wymieniani byli znany z Legii Besnik Hasi czy Ilir Daja z FC Balkani — mówi Dobi w portalu Łączy Nas Piłka. - Sylvinho ma sporo doświadczenia jako asystent Roberto Manciniego. A więc to może być taka mieszkanka dwóch stylów włoskiego i brazylijskiego.

Do zmiany na stanowisku selekcjonera doszło po 3,5 roku rządów Edoardo Reji. Albania nie awansowała ani na Euro, ani na mundial . - Nigdy wcześnie nie mieliśmy tak dobrych piłkarzy, a niewiele osiągnęliśmy. Nawet w Lidze Narodów nie udało się wywalczyć awansu do dywizji A, choć mieliśmy tylko dwóch rywali [Islandię i Izrael; Rosja była zawieszona - przyp. red.] - podkreśla Dobi.

Dobi: Albania nie ma tylu zmienników

Mecz z Polską dla brazylijskiego szkoleniowca będzie debiutem. Nie doszło bowiem do planowanego meczu towarzyskiego Albanii z Uzbekistanem. - To na pewno dałoby mu wartościowy materiał do analizy. Fernando Santos ma za sobą spotkanie z Czechami i jest dużo mądrzejszy - uważa Dobi. - Nie mam wątpliwości, że faworytem grupy jest Polska, a Czechy i Albania będą walczyły o drugie miejsce. Oczywiście to jest piłka i wiele się może zdarzyć. Kto się spodziewał, że Maroko zagra na mundialu o brązowy medal.