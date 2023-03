Albańczycy dziwią się temu, bowiem uważają, że jeżeli jest jakiś problem z konstrukcją Stadionu Narodowego, to Polska ma na tyle wiele innych obiektów, by zagrać na bezpieczniejszym i nie budzącym kontrowersji. Przypomnijmy, że jeszcze w lutym minister sportu Kamil Bortniczuk mówił, że skrajnym rozwiązaniem problemów ze Stadionem Narodowym może być nawet rozbiórka. Wokół Stadionu Narodowego było w ostatnim czasie sporo zamieszania związanego z jego dopuszczeniem do organizacji dużych wydarzeń piłkarskich. Jest to oczywiście konsekwencja niedawnych prac remontowych, które rozpoczęto po tym, jak w listopadzie wykryto wadę konstrukcyjną dachu obiektu. Dlatego też dosyć długo nie było wiadomo czy mecz z Albanią odbędzie się w Warszawie, a PZPN przygotował nawet potencjalne zastępstwa.