Albania - Polska. Karol Świderski dodatkowo zmotywowany przed meczem w Tiranie

Reprezentacja

Karol Świderski znalazł się w "11" kolejki, uwzględniającej mecze eliminacji MŚ rozegrane 8 i 9 października w Europie. Napastnik reprezentacji Polski otrzymał czwartą najwyższą notę spośród wyróżnionych. Czy takie same powody do zadowolenia będzie miał po najbliższej potyczce kwalifikacyjnej? Mecz Albania - Polska już 12 października (wtorek, 20:45). Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, Polsat Box Go, TVP 1 oraz TVP Sport.

