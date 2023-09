Albańczycy ogłaszają rozłam w polskiej kadrze. Grzmią o aferze tuż przed meczem

Sprawa błyskawicznie odbiła się szerokim echem, a wspomniana "plotka" szybko została zdementowana . Głos w sprawie zabrał Tomasz Zawiślak - przyjaciel i współpracownik Roberta Lewandowskiego. - Ja też słyszałem plotkę, albo i nie plotkę, że PZPN rozpowszechnia takie bzdury, aby uderzyć w Roberta i to w przeddzień najważniejszego meczu eliminacji. Co za przypadek. Jak to z plotkami bywa, często niewiele mają one wspólnego z prawdą. Fakty są takie, że za kolację zapłacił prywatnie Robert, który żadnego zwrotu od PZPN nigdy nie oczekiwał i nie dostał. Insynuowanie, że Robert wystawił za to fakturę dla PZPN jest kłamstwem - przyznał na łamach portalu Meczyki.pl.