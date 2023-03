Albańczycy mają gotową broń na Polaków. Wyciągnęli wnioski

Polska - Albania: Rywale wyciągnęli wnioski

Teraz Albańczycy nie zamierzają popełnić tych samych błędów. Podczas niedzielnej konferencji prasowej napastnik Sokol Cikalleshi zapowiadał, że zespół wyciągnął wnioski i wie, jak podejść do rywalizacji z Polską. - Jeśli Polska strzeli gola jako pierwsza, zmusi nas do tego, abyśmy się otworzyli. Wtedy będzie jej łatwiej przejąć kontrolę nad meczem i znów będzie w stanie strzelać nam kolejne gole. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy wyjść na boisko i ostro walczyć jako cała drużyna. Dla nas najważniejsze będzie, aby nie przegrać tego spotkania. Mamy oczywiście swoją strategię i chcielibyśmy wygrać, natomiast przede wszystkim nie możemy pozwolić sobie na porażkę. Zobaczymy w poniedziałek, co będziemy w stanie zrobić - powiedział zawodnik.

Jednocześnie Cikalleshi zauważył, że pod zdecydowanie większą presją będą stali gospodarze. To oni bowiem są faworytami, a do tego chcą zmazać plamę po fatalnym występie w Pradze. - Polska będzie szukała zwycięstwa za wszelką cenę. Oni potrzebują trzech punktów. Będą przez to szczególnie groźni, ale my postaramy się obrócić ten fakt w swój atut. Kiedy Polacy będą skupiać się na ataku, my spróbujemy zaskoczyć - przekonywał piłkarz