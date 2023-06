"Jeśli chodzi o ten mecz, to myślę, że to fajny moment dla Kuby, tak jak sam pomysł [aby Błaszczykowski pojawił się na murawie - red.] z przeciwnikiem, który pewnie dla niego dużo znaczy, bo spędził w Niemczech wiele lat. To idealna okazja do tego, aby Kuba pożegnał się z reprezentacją" - mówił Robert Lewandowski pytany przez Interię Sport o swoje podejście do spotkania towarzyskiego z Niemcami, które będzie dla Jakuba Błaszczykowskiego ostatnim w barwach Polski.



Kapitan kadry wyraził przekonanie, że dla Kuby "będzie to wielkie przeżycie". Wrócił też pamięcią do momentów z mistrzostw Europy z 2016 roku.

Wspólnych momentów z Kubą było bardzo dużo. Jeśli chodzi o ten reprezentacyjny, to tym, który od razu przychodzi mi do głowy, jest ćwierćfinał mistrzostw Europy i radość po strzeleniu bramki. Jak o tym myślę i wspominam, to mam to cały czas przed oczami. To od razu przychodzi mi do głowy ~ - powiedział.

Wypowiedzi te są miłym ukłonem w stronę kolegi, ale też trudno oprzeć się wrażeniu, że mają dość dyplomatyczny wydźwięk. Zwłaszcza po spojrzeniu z szerszej perspektywy. Od lat krążą pogłoski o dość chłodnych relacjach na linii Lewandowski - Błaszczykowski. Wedle spekulacji początkowo, gdy "Lewy" dołączył do Borussii Dortmund, w której już zadomowił się "Błaszczu", wszystko miało układać się wzorowo. Później jednak obaj panowie mieli znacznie zdystansować się od siebie.

Spot, który tylko podsycił plotki. Błaszczykowski: "Właśnie o to chodziło"

Robert Lewandowski i Kuba Błaszczykowski zawsze dość zręcznie wypowiadali się na temat stosunków między sobą. "Nie musisz być z kimś przyjacielem, by dobrze współpracować na boisku. Z Łukaszem Piszczkiem mam dobre relacje. To, że niewiele rozmawiam z Robertem prywatnie, nie oznacza, że ignorujemy się na boisku. To byłoby nieprofesjonalne" - opowiadał "Błaszczu" u Kuby Wojewódzkiego.

"Nie mam nic do Kuby, nigdy nie miałem, a jak miałem, od razu mu powiedziałem, że coś mi nie pasuje. Powiedziałem mu to prosto w oczy, więc żadnej urazy nie kryję" - stwierdził z kolei "Lewy" w książce "Krótka piłka". "Nie wiem, może Kuba ma coś do mnie, ale ja naprawdę nie jestem osobą pamiętliwą. Od razu z nim wszystko wyjaśniłem" - dodawał.

Plotki o napięciach podsyciła niegdyś reklama, którą nagrano jeszcze w czasach, gdy Kuba Błaszczykowski, Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek grali razem w Borussii. Spot jest dość humorystyczny. Zaczyna się od ujęcia z szatni. Trener Juergen Klopp wyznacza Polakom zadania. "Pełna koncentracja i cała naprzód. Piszczu z prawej, Lewy z tyłu. Kuba, dzisiaj ty prowadzisz" - mówi do zawodników. Największym zaskoczeniem reaguje "Lewy". "Z tyłu? Trenerze!" - wykrzykuje.

Następnie widać, jak "Błaszczu" i "Piszczu" wsiadają do samochodu, zajmują przednie fotele i zatrzaskują drzwi tuż przed nosem podbiegającego do auta napastnika. "Hej, panowie" - próbuje zwrócić ich uwagę Robert i delikatnie puka w okno. Reakcja kolegów? Tylko wzruszają ramionami i uśmiechają się. W końcu otwierają. "Jeszcze jeden taki numer i z wami nie gram" - przestrzega Lewandowski.

"W tej reklamie właśnie o to chodziło, żeby wszyscy snuli domysły. Jest fajna, bo pokazuje, że mamy do wszystkiego dystans, a nasze relacje, jakiekolwiek by były, nie mają żadnego przełożenia na boisko. Tam współpracujemy i to się liczy. Przecież w żadnej pracy nie jest tak, że wszyscy lubią się ze wszystkimi. Ludzie mają różne charaktery, przyzwyczajenia, spojrzenie na świat, ważne, żeby nie przesłaniało to wspólnego celu" - tłumaczył potem w "Newsweeku" Błaszczykowski.

Czy my z Kubą się nie lubimy? To tylko domysły, które ta reklama fajnie podsyca ~ - wtórował mu Lewandowski.

Cezary Kucharski o Robercie Lewandowskim i Kubie Błaszczykowskim: "Prawie się pobili na treningu"

Znacznie później atmosferę podgrzał Cezary Kucharski , były agent "Lewego". Panowie są skonfliktowani, ich spór przeniósł się na salę sądową. Lecz menedżer nie rezygnuje z publicznych krytycznych wypowiedzi pod adresem ekspodopiecznego. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet przekonywał, że zna pewien szczegół związany z Lewandowskim, Błaszczykowskim i Piszczkiem.

Wyjaśniał, że gdy Robert przeprowadził się do Dortmundu, obaj Polacy pomogli mu w aklimatyzacji. "Na początku to ja dzwoniłem do nich i prosiłem, żeby pomogli Lewandowskiemu w Niemczech. Z tego, co pamiętam, to obaj się zaangażowali. Jeździli, podpowiadali im jakieś sklepy, wozili na zakupy. Piszczek przecież mieszkał obok Lewandowskiego, ten wynajął dom w jego sąsiedztwie. On dostał od nich wsparcie" - tłumaczył.

Sygnalizował, że istotnie coś jest na rzeczy i że domniemany spór "Lewego" z "Błaszczem" ma dwa podłoża.

Pierwszy to po prostu różnica charakterów między nimi. A drugi, to wywiad Lewandowskiego, w którym powiedział, że na początku w Niemczech nikt mu nie pomagał - było mu ciężko, miał trudno. Słyszałem, że rodziny Piszczka i Błaszczykowskiego poczuły się urażone ~ - opowiadał.

Trzecią rzeczą, która rzekomo miała poróżnić obu panów, była sprawa podejścia napastnika do Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera reprezentacji Polski. "'Lewy' za każdym razem pokazywał niechęć do Brzęczka. Zresztą w momencie jego wyboru na selekcjonera było oczywiste, że tak będzie - historia rodzinna Brzęczka i Błaszczykowskiego, z którym Lewandowski się nie lubili. (...) Tam nawet była sytuacja, że prawie się pobili na jakimś treningu w Dortmundzie" - stwierdził.



Tak czy inaczej prywatne relacje - jakie by one nie były - nie wpływały na boiskową współpracę. Można się spodziewać, że ta będzie wyglądała wzorowo także w trakcie meczu Polska - Niemcy (16 czerwca, godzina 20.45).

